Varazze, protesta della minoranza: banchi vuoti durante il consiglio comunale

Varazze. Il consiglio comunale di Varazze di ieri sera si è svolto senza la presenza, nei banchi dell’opposizione, di Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello, Gianantonio Cerruti e Claudia Callandrone. Erano assenti. Per protesta. L’unico a partecipare, come minoranza, Daniele De Felice.

I consiglieri hanno ritenuto “opportuno non partecipare alla seduta del Consiglio Comunale per rispetto del ruolo consigliare e in ossequio alla inalienabile dignità della istituzione che rappresenta” alla luce di diverse motivazioni, che elencano: “Di fronte alle reiterate e oggettive difficoltà di ‘verifica e controllo’ degli atti amministrativi a causa del Regolamento comunale che disciplina l’accesso agli atti, un regolamento vessatorio ed eccessivamente limitante nei confronti di tutti i consiglieri comunali che vogliono approfondire l’andamento dell’attività amministrativa comunale e che di fatto, rende impossibile l’ottenimento e la comprensione di un qualsiasi documento agli atti con più di quattro allegati”.

