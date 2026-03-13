Atletica leggera, Marco Zunino premiato a Varazze

Varazze. Momento di festa al Campo Sportivo Botta a Varazze: è l’occasione per celebrare Marco Zunino, enfant du pays e tra i big dell’atletica azzurra.

Presenti tecnici e dirigenti dell’Atletica Varazze (società in cui Marco ha mosso i primi passi, sino ad arrivare ad essere tra i principali protagonisti in ambito nazionale nella categoria Cadetti) e dell’Atletica Arcobaleno Savona (per cui ha vinto un titolo nazionale sui 400 Under e partecipato ai Campionati Mondiali Under 18 nella staffetta azzurra 4×400, sino a giungere al quarto posto assoluto outdoor 2025 sugli 800 ed al recente settimo posto in occasione dei Campionati Indoor di Ancona).

» leggi tutto su www.ivg.it