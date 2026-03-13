Baruzzo: “Crisi commercio, serve una grande iniziativa di coordinamento a livello locale”

“Basta conoscere dei negozianti di Spezia o di Sarzana per sapere che la crisi del commercio è concreta e va avanti da parecchi anni: serrande abbassate, strade che si svuotano, tutto in mano alle grandi catene, mentre tante famiglie perdono reddito”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Carola Baruzzo, esponente del Partito democratico. “I dati diffusi in queste ore dall’Ufficio studi di Confcommercio raccontano un arretramento drammatico: in tredici anni alla Spezia sono scomparse oltre 300 attività e nel centro storico le imprese del dettaglio sono scese da 579 a 459. Dietro i numeri ci sono persone rimaste senza lavoro, spesso in un’età in cui ricollocarsi è difficilissimo, e quartieri che perdono servizi di prossimità e presidio sociale – prosegue la consigliera Dem spezzina -. Servono risposte vere, perché tra affitti, bollette, costi fissi e trasformazioni dei consumi, molte piccole attività sono state lasciate sole. Il territorio ha bisogno di misure strutturali e di un piano di rilancio: incentivi per riaprire i fondi sfitti, strumenti sugli affitti commerciali, sostegno a innovazione e passaggio generazionale, più trasporto pubblico e parcheggi, una strategia condivisa di sicurezza e decoro urbano. Serve anche un calendario coordinato di iniziative nelle città, capace di distribuire presenze e lavoro lungo tutto l’anno. Il turismo mordi e fuggi ha mostrato limiti evidenti: crea falsi picchi e lascia vuoti enormi. Serve una grande iniziativa di coordinamento a livello locale, perché questa va trattata come un’emergenza su cui i sindaci devono attivarsi: monitoraggio costante e un tavolo tra Comuni, associazioni di categoria e sindacati per difendere commercio di vicinato, lavoro e qualità della vita”.

L’articolo Scajola: “Lavorare per un moderno collegamento veloce Barcellona-Milano con passaggio da Genova è una corretta ambizione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com