Centro storico, residenti e commercianti uniti a Tursi: “Situazione degenerata, ora basta ideologie”

Genova. Il tema della sicurezza nel centro storico come questione apolitica, non strumentalizzata e da riportare al centro dell’agenda di istituzioni e forze dell’ordine. È questo il filo conduttore emerso venerdì mattina in Sala Rossa, dove la prima commissione consiliare dedicata alla sicurezza ha ascoltato decine di rappresentanti di comitati, civ, associazioni di categoria e residenti dei vicoli.

Comitati e residenti si erano già riuniti in due assemblee molto partecipate nella chiesa di San Siro, ma quello di venerdì mattina è stato uno dei primi confronti corali con Comune, Asl e Regione. Quasi cinque ore di esposizione in cui si sono sollevate una trentina di voci esasperate, frustrate, arrabbiate, demoralizzate, in alcuni casi rassegnate davanti a una situazione definita da molti “degenerata”.

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