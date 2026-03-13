Chiavari: preghiera per la Pace, cattedrale gremita

Cattedrale della Madonna dell’Orto a Chiavari, stracolma di fedeli provenienti da tutta la diocesi per la veglia di preghiera per la Pace. Presieduta da monsignor Giampio Devasini vescovo di Chiavari, è stato recitato il rosario, preceduto da un appello del vescovo ai fedeli, a non restare mai indifferenti alle attuali vicende che rischiano di portare il mondo intero verso l’abisso e di alzare con forza la voce a favore della Pace e contro il desiderio di guerra che attraversa la mente di tanti. L’incontro si è concluso con la preghiera composta dal Papa per la Chiesa universale, per chiedere la Pace sulla terra.

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