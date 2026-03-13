Donadoni: “Ci serva da lezione. Mancata intensità, con l’Empoli servirà altro”

“La partita è stata abbastanza in equilibrio, bloccata. Poi il gol ha cambiato un po’ l’andamento e mi aspettavo ci fosse una reazione diversa, invece abbiamo faticato. Settimana scorsa c’era stata per voglia, oggi non c’è stata intensità e furia agonistica”. Roberto Donadoni commenta con amarezza il 3-0 subito sul campo del Modena. Una sconfitta netta, in cui è totalmente mancata quella intensità e quell’aggressività che il tecnico aveva chiesto nella conferenza di vigilia. “Abbiamo cercato di rimanere sulle posizioni senza incidere e dare un supporto davanti ad Artistico. Quando sei lento a ripartire e non sei convinto, poi le seconde palle le prendono gli altri. Dobbiamo cercare di cambiare questa cosa, questo schiaffo deve servirci per affrontare diversamente l’Empoli, con intensità e cattiveria diversa. Non possiamo farcela cadere dalle mani”.

De Luca devastante, non ha convinto la scelta di non inserire un vero e proprio marcatore nella difesa a tre. Ma il tecnico la analizza più genericamente: “Non mi sembra che la difesa abbia sofferto particolarmente, se non in qualche circostanza in cui ci vuole attenzione diversa, come sul terzo gol. Il Modena c’è andato con cattiveria, noi meno e cambia poco chi gioca. È lo spirito che deve essere differente. Nel primo tempo siamo arrivati qualche volta nella trequarti loro, ma ci vuole la convinzione di cercare una soluzione diversa, anche individuale. In area avevamo solo Artistico, se non riempi l’area è difficile segnare e siamo stati un po’ troppo scontati nelle soluzioni”.

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