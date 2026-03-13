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Fiocchetto Lilla 2026, Pietra Ligure rinnova l’impegno per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari

Fiocchetto Lilla 2026, Pietra Ligure rinnova l’impegno per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari

Generico marzo 2026

Pietra Ligure. In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, il Comune di Pietra Ligure, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali, promuove per martedì 17 marzo 2026 una giornata di sensibilizzazione, riflessione e approfondimento sul tema dei disturbi del comportamento alimentare (DCA).

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Patto educativo di comunità – Passaporto per il domani” e vede la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, dell’ASL 2 Azienda Tutela della Salute Liguria e della Libreria Sancho & co. capitolo 4.

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