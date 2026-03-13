Modena, Sottil soddisfatto: “Vittoria netta senza mai subire”

“Dovevamo vincere come sempre, ma aveva una valenza importante per consolidare il sesto posto. C’è stata una vittoria netta, non abbiamo subito niente. Sono molto contento per gli attaccanti, ho sempre detto che sono convinto dei loro mezzi e hanno lavorato benissimo sulle due fasi, interpretando quello che ho chiesto”. Parla così Andrea Sottil, tecnico del Modena, dopo la vittoria con lo Spezia.

Una prestazione vinta anche grazie all’atteggiamento, sin dall’inizio migliore di quello spezzino: “La fame e la cattiveria fanno la differenza. Noi siamo questo, è un valore aggiunto. In questo campionato quando hai queste caratteristiche è un vantaggio, ma oggi abbiamo fatto il nostro calcio attaccando lo spazio, con una squadra corta, con tante occasioni per fare più gol. Ci abbiamo lavorato tanto e lo faremo ancora”.

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