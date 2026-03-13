Pallavolo Spezia vince lo scontro diretto del PalaBologna e allunga sul Lunezia

La capolista Pallavolo Spezia vince lo scontro diretto in casa del Lunezia portando a più 4 il vantaggio sulla formazione valligiana, sua più immediata inseguitrice nel girone A della Seconda divisione ligure femminile. Tre a uno per le spezzine il risultato del PalaBologna. Capolista con Ghirarduzzi ad alzare temporaneamente rilevata da Annese con la top scorer Strenta in diagonale, centrali Porcu e Pindaro, Olmi e capitan Arnaut all’ala dove sono state impiegate anche Uriano e Colotto; liberi Menchini e Fantinati. Nel Lunezia al palleggio Vernazza con Liberatore opposta, al centro Bencaster e Signego, di banda Siviglia e Segnani in alternanza con Milione e Massa; libero capitan Carta.

Il tabellino:

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