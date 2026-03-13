“Portofino Days”: il Borgo diventa capitale dell’audiovisivo

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria
Si terrà lunedì 16 marzo, alle ore 10, presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria (Piazza De Ferrari 1, piano terra), la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dei Portofino Days – International Fiction Festival. La manifestazione, in programma dal 27 al 29 marzo, trasformerà per tre giorni la Liguria nella capitale dell’audiovisivo nazionale. All’incontro parteciperanno l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi con videomessaggio, la presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla e i rappresentanti delle amministrazioni di Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure.