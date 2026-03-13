Scajola: “Lavorare per un moderno collegamento veloce Barcellona-Milano con passaggio da Genova è una corretta ambizione”

L’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha incontrato oggi alla stazione di Ventimiglia l’europarlamentare Mathieu Grosch, coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo, insieme al vicepresidente di Région Sud con delega ai Trasporti Jean-Pierre Serrus.

“L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi della mobilità transfrontaliera e sul rafforzamento dei collegamenti ferroviari lungo l’asse mediterranea – riferisce una nota di Regione Liguria -. Obiettivo del tavolo istituzionale è stato quello di approfondire le prospettive di sviluppo infrastrutturale e di posizionare concretamente l’asse Barcellona-Montpellier-Marsiglia-Genova come progetto strategico e prioritario a livello europeo. La volontà condivisa è, una volta completati gli interventi sul raddoppio ferroviario della tratta Andora-Finale Ligure e sulla linea Nizza-Marsiglia, quella di fare regia comune sulla linea veloce Barcellona-Milano passando per Genova”.

“Programmiamo insieme il futuro della linea mediterranea Spagna-Francia-Italia. ll confronto con il coordinatore europeo rappresenta un passaggio importante per rafforzare il ruolo della Liguria all’interno delle grandi reti infrastrutturali europee – dichiara l’assessore Scajola -. Operare in sinergia con la Région Sud e con l’Europa per un moderno collegamento veloce Barcellona-Milano con passaggio da Genova è chiaramente una corretta ambizione sulla quale dobbiamo iniziare a lavorare per lo sviluppo del nostro territorio. La Liguria è, infatti, naturalmente un ponte tra il Mediterraneo e l’Europa centro-settentrionale e proprio per questo dobbiamo continuare a operare affinché i grandi progetti ferroviari e logistici trovino piena realizzazione. Il rafforzamento dell’asse Marsiglia-Nizza-Genova e l’integrazione con il Corridoio Reno-Alpi sono elementi fondamentali per migliorare la mobilità delle persone, sostenere la competitività dei nostri porti e favorire lo sviluppo economico dei territori. La collaborazione tra Regioni, Stati e istituzioni europee è la chiave per trasformare queste infrastrutture strategiche in opportunità concrete per cittadini e imprese. Ringrazio Grosch per la visita odierna e il collega Serrus che, tra le altre cose, si è immediatamente attivato su mia richiesta per cercare di ripristinare il simbolico e strategico treno turistico Roma-Marsiglia sul quale sono recentemente emerse alcune criticità”.

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