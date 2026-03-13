Serie D, Vado-Ligorna. Il presidente Saracco: “Momento magico. Pullman di sostenitori? Ce n’è più di uno”

Il Ligorna è la capolista inaspettata del campionato di Serie D. Non del tutto un’outsider. Ci si aspettava, infatti, un campionato di livello da parte dei genovesi. Tuttavia, non si pensava che potessero competere con la corazzata Vado. Anche perché i rossoblù non hanno di certo viaggiato a ritmo basso. In caso di vittoria domenica al Chittolina, il Ligorna si porterebbe a +4 rendendo quindi difficile la rincorsa della squadra di Sesia, che avrebbe così ancora più pressione rispetto a quella già notevole che si porta sulle spalle in quanto grande favorita. Il presidente Albero Saracco racconta a IVG la sua attesa.

Presidente. Cinque anni fa, era giugno, al Chittolina il Ligorna batteva la Cairese tornando in Serie D. Era una finale. Insomma, ottimi ricordi nell’impianto vadese. Questa non sarà una finale, ma poco ci manca.

» leggi tutto su www.ivg.it