Siulm interforze: “Approvato in commissione Difesa un ddl che non riconosce adeguatamente il ruolo delle donne e degli uomini in divisa”

“Mentre il personale militare italiano nelle basi in Kuwait e in Iraq vive nei bunker minacciato da missili iraniani, e mentre gli equipaggi delle unità militari in navigazione nel Mediterraneo, in Mar Rosso e nel Mar Arabico, vigilano per intercettare missili e droni, a Roma la Commissione Difesa approva un Disegno di Legge sulla revisione dello strumento militare che non riconosce adeguatamente il ruolo delle donne e degli uomini in divisa”. Si apre così una nota diffusa dal Siulm interforze (Sindacato Unitario Lavoratori Militari, che comprende Siulm Marina e Siulm Aeronautica) per il quale “il Disegno di Legge, che dovrebbe rappresentare una riforma strutturale del sistema difesa, nella sua formulazione attuale appare ancora distante dalle reali esigenze del personale militare”.

Il Siulm Interforze esprime l’auspicio “che nell’iter parlamentare ci sia un ‘ravvedimento operoso’ del legislatore che, anche ‘ascoltando’ i sindacati militari, ponga finalmente il personale al centro del processo di ammodernamento e rafforzamento dello strumento operativo”, si legge.

“Invece, il testo approvato in Commissione Difesa si limita a una riorganizzazione prevalentemente formale dell’apparato militare, senza affrontare in maniera strutturale le criticità che da anni gravano sulle Forze Armate. Tra queste il grave deficit di organico che continua a pesare sui reparti operativi, causato anche dalla progressiva perdita di attrattività del servizio militare presso le nuove generazioni, e il crescente divario tra l’impegno operativo richiesto e il riconoscimento economico e professionale garantito al personale, soprattutto quello chiamato a svolgere mansioni ad alta specializzazione”, proseguono dall’organizzazione sindacale.

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