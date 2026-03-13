Spezzini e modenesi insieme nel ricordo di Paolo Ponzo

Due giorni fa avrebbe compiuto 54 anni Paolo Ponzo, ricordato prima di Modena-Spezia dai due club e dalle rispettive tifoserie. Il maratoneta savonese scomparso nel 2013 ha vissuto alcune delle sue annate più importanti in carriera con le rispettive maglie, lasciando un’impronta profonda nell’immaginario sportivo delle due città per il suo spirito di sacrificio in campo e la grinta.

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