Tabaccheria Briselli chiude da imbattuta la fase invernale del Csen: 21 vittorie su 21

Termina questa settimana la fase invernale del campionato Csen presso il campo sportivo Bonanni alla Chiappa.

La seconda fase del torneo vedrà suddividere le squadre in serie A e B, una divisione che gli organizzatori vorrebbero mantenere anche nelle stagioni a seguire portando avanti due campionati equilibrati con promozioni e retrocessioni, oltre che alla qualificazione alle fasi regionali e nazionali.

Ad aggiudicarsi la sezione invernale è stata la “Tabaccheria Briselli” con un percorso impeccabile fatto di ben 21 vittorie su 21 partite, con tanto di migliore attacco. Risultati che sono valsi un premio particolare a mister Thomas Becci, che accompagnerà i suoi ragazzi alla fase nazionale a Cesenatico.

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