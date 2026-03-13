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Sport

Tabaccheria Briselli chiude da imbattuta la fase invernale del Csen: 21 vittorie su 21

Tabaccheria Briselli chiude da imbattuta la fase invernale del Csen: 21 vittorie su 21

Generico marzo 2026

Termina questa settimana la fase invernale del campionato Csen presso il campo sportivo Bonanni alla Chiappa.
La seconda fase del torneo vedrà suddividere le squadre in serie A e B, una divisione che gli organizzatori vorrebbero mantenere anche nelle stagioni a seguire portando avanti due campionati equilibrati con promozioni e retrocessioni, oltre che alla qualificazione alle fasi regionali e nazionali.
Ad aggiudicarsi la sezione invernale è stata la “Tabaccheria Briselli” con un percorso impeccabile fatto di ben 21 vittorie su 21 partite, con tanto di migliore attacco. Risultati che sono valsi un premio particolare a mister Thomas Becci, che accompagnerà i suoi ragazzi alla fase nazionale a Cesenatico.

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