Tpl Linea, dal 16 marzo al via il sistema di bigliettazione elettronica Liguria Go anche nel savonese: ecco dove sarà attivo

Savona. Partirà ufficialmente lunedì 16 marzo, in provincia di Savona con TPL Linea, il nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale Liguria Go. L’obiettivo è quello di rendere più facile e immediato l’accesso al trasporto pubblico locale in tutto il territorio ligure.

Nel dettaglio si tratta di una struttura Abt (account based ticketing): in cui i titoli di viaggio non sono legati o caricati esclusivamente su una tessera fisica, ma su un account digitale. A fine progetto ogni viaggiatore sarà identificato tramite un QR Code, un’app o una carta bancaria, e il calcolo della tariffa e la gestione dei biglietti sarà centralizzato. L’intero progetto sta portando alla sostituzione di tutte le obliteratrici e l’eliminazione di tutti gli strumenti di emissione dei biglietti fisici, ormai obsoleti, al collegamento di tutti i mezzi (bus, metropolitana, ascensori pubblici, funicolari) in un sistema internet of things, e all’adozione di un sistema centralizzato.

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