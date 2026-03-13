“Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, abbiamo concesso poco a parte che su palla inattiva. Nel secondo il Modena è stato più bravo sulle seconde palle, una cosa che non possiamo concedere. Dobbiamo stare attenti ad ogni dettaglio, dobbiamo recuperare più palloni possibili e concedere meno. Ci vuole equilibrio quando vinciamo e quando perdiamo, martedì abbiamo una nuova occasione per rifarci”. Analizza così Luca Vignali la sconfitta dello Spezia contro il Modena, ai microfoni di Dazn. Un ko pesante, ma che non deve abbattere la squadra, come spiega il 32 spezzino: “Non bisogna perdersi d’animo con le sconfitte e non bisogna mollare mentalmente e sentirsi più bravi quando si vince. La Serie B è così, puoi vincere e perdere con chiunque, serve testa. Fortunatamente tra pochi giorni torniamo in campo, dobbiamo sfruttare il nostro stadio. Un occhio ai risultati lo daremo, ma noi dobbiamo fare punti e a fine stagione vedremo se avremo raggiunto il nostro obiettivo”.

L’articolo Vignali: “Serve equilibrio, dopo sconfitte e vittorie. Vogliamo rifarci con l’Empoli” proviene da Città della Spezia.

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