Aperta al circolo Del Santo la retrospettiva su Aldo Michi

Oggi pomeriggio il circolo culturale “Angiolo Del Santo”, in via Don Minzoni 62 alla Spezia, ha nuovamente onorato con la retrospettiva “Variazioni sul tema” la non comune esperienza artistica del pittore Aldo Michi, nato alla Spezia il 25 luglio 1936 e mancato improvvisamente il 12 gennaio, mentre era già in preparazione la mostra. Poco più che ventenne, Michi è assiduo nello studio dell’affermato Navarrino Navarrini, che è immediatamente stupito dal talento dell’allievo. Al fianco del padre Ivo, eccellente liutaio, emerge nella professione di falegname-ebanista e di abile restauratore. La pittura, ovviamente, con la passione per i fossili sui quali argomentava da studioso collezionista con competenza, lo ha accompagnato sino agli ultimi giorni di vita. Ha scritto Fabrizio Mismas, co-curatore con chi scrive della retrospettiva e che tanto si è adoperato affinché una grande personale gli tributasse meritati riconoscimenti pubblici, “lavorava ostinatamente dall’alba a notte inoltrata su quadri replicanti l’amato tema dei violini ma rigorosamente diversi tra loro perché l’ultimo recava una variazione nell’assemblaggio o nel colore che ne decretava l’irripetibilità”. Michi, non va dimenticato, era l’ultimo pittore vivente ad aver partecipato nel 1957 alla IX edizione del Premio nazionale di pittura “Golfo della Spezia”. Se nel 2017 nella prima personale all’Unione cattolica artisti italiani Michi rivelava un meditato eclettismo, da tempo nella sua abitazione-studio il violino, meglio la cassa armonica, ha goduto una vera e propria celebrazione, una sorta di sacralità, ed era scioccante l’impatto che se ne traeva alla prima vista, nel cogliere una sequela di strumenti dipinti con le loro differenze di forma e contenuto. Ho avuto la sensazione, ho scritto nel testo a catalogo, pubblicato con il significativo apporto dell’imprenditore Alessandro Biggio, che ogni opera rappresentasse una parte di un racconto ancora di concludere. La morte non era davvero nei pensieri di Michi e così l’ho immaginato vederlo “scrivere” con pennelli, carta e legno, alimentando di continuo il suo diario con il dialogo fra pittura e scultura. La retrospettiva è visitabile sino al 28 marzo, dal martedì al sabato, dalle 17 alle 18.30.

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