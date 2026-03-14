Calcio/ Samp, buona la prima di Lombardo: 0-0 contro il Venezia

La Sampdoria pareggia 0-0 contro il Venezia allo stadio Ferraris al termine di una gara con poche occasioni e diversi interventi decisivi del portiere Martinelli. Per la formazione blucerchiata si tratta di un piccolo passo in avanti in classifica nella prima partita con Lombardo in panchina. Il tecnico conferma il modulo già utilizzato: davanti a Martinelli agiscono Viti, Hadzikadunic e Palma. A centrocampo Di Pardo e Cicconi presidiano le fasce mentre Conti ed Esposito operano in posizione centrale. Sulla trequarti agiscono Cherubini e Begic alle spalle di Brunori.

Il Venezia si rende subito pericoloso all’8’, quando Doumbia conclude verso la porta ma Martinelli interviene evitando il vantaggio degli ospiti. Il portiere blucerchiato è ancora protagonista poco dopo respingendo un colpo di testa di Hainaut. Al 22’ arriva un’altra occasione per la squadra veneta con Adorante, ma la conclusione termina alta.

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