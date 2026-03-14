Casano Basso, compie sessant’anni la chiesa che fu costruita dagli olandesi

Venerdì 18 marzo 1966, vigilia della festa di San Giuseppe, il vescovo Giuseppe Stella benediceva, nell’allora comune di Ortonovo, oggi di Luni, la nuova chiesa di Casano Basso, che sostituiva l’antica pieve di San Martino. La nuova chiesa aveva infatti il titolo di San Giuseppe e il giorno dopo vi si sarebbe così potuta celebrare la festa titolare. La chiesa, la cui guida pastorale è oggi affidata ai sacerdoti della Fraternità missionaria di Maria, presenti nel santuario di Ortonovo, ha una vicenda singolare. La parrocchia, dopo essere stata a lungo curazia della chiesa abbaziale di Ortonovo, venne ricostituita nel 1937 dal vescovo Giovanni Costantini, a seguito del notevole sviluppo della zona del piano. L’antica pieve di San Martino era collocata in una posizione disagevole, per cui l’allora parroco don Ercole Garfagnini (oggi parroco di Falcinello) si pose il problema di una nuova chiesa in un luogo più centrale. Mancavano fondi sufficienti e così don Ercole si affidò al generoso impegno di un’associazione olandese, quella dei “Soci costruttori”, che realizzavano edifici di culto e abitazioni dove necessario. Tutto questo verrà ricordato domenica 22 marzo, quando alle 18 il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà la messa di ringraziamento.

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