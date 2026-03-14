I rider spezzini tornano in piazza: “Servono contratti e paghe dignitosi”

I rider spezzini si sono riuniti in manifestazione questa mattina davanti al palazzo della Prefettura nell’ambito di una mobilitazione nazionale. I partecipanti hanno manifestato per sollecitare l’adozione di contratti che garantiscano maggiori tutele, prendendo come riferimento il modello di subordinazione già attivo per altre realtà del settore.

Marco De Vivo, dipendente Just Eat e RSA sindacale, chiarisce l’obiettivo della protesta: “Siamo qui a rivendicare per i rider di Glovo e Deliveroo un contratto e delle paghe dignitose, seguendo il modello che ha imposto Just Eat con i sindacati, quello di un contratto subordinato in modo da evitare paghe da fame e avere tutele come malattia, ferie e TFR”. De Vivo sottolinea la differenza tra i sistemi di pagamento: “Noi siamo pagati a orario e riusciamo a mettere da parte un buono stipendio. Per Global e Deliveroo la paga viene a consegna: più chiamate ci sono, più lo stipendio è alto, ma se le chiamate diminuiscono chiaramente lo stipendio si abbassa”.

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