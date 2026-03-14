“Il sale della Liguria” in Argentina: un legame identitario con le comunità liguri nel mondo

Liguria. Il sapore e il profumo della Liguria hanno attraversato l’oceano, diventando il simbolo di un legame identitario che non conosce confini. Nell’ambito della missione istituzionale in Sud America dell’Assessore all’Immigrazione ed Emigrazione, Paolo Ripamonti, “Il Sale della Liguria” è stato protagonista a Buenos Aires durante le celebrazioni per i 125 anni dell’Asociación Genovesa Argentina Carboneros Unidos (AGACU).

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Regione Liguria e l’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale, si conferma un potente strumento di marketing territoriale capace di agire sulla memoria e sulle emozioni. Grazie all’assessore Ripamonti, questo prodotto d’eccellenza ha assunto il ruolo di “ambasciatore olfattivo”, portando alle comunità liguri e alle autorità argentine l’essenza stessa della terra di Colombo. Un ponte tra storia e promozione moderna L’iniziativa non rappresenta solo un omaggio istituzionale, ma un’operazione strategica di branding emozionale.

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