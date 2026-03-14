Lettere/ “Porto di Lavagna, perché Traversi non interroga se stesso?”

Da Paolo Traversi

Interrogazione Roberto Traversi Porto di Lavagna. Ho letto con interesse l’articolo in oggetto (che non sono riuscito a commentare direttamente sul Vs sito)

Io l’interrogazione la farei a lui stesso ricordandogli che da Settembre 2019 a Febbraio 2021 è stato sottosegretario alle infrastrutture con delega ai porti italiani.

Come mai solo ora denuncia di uno stato di cattiva gestione ecc….ecc… che andava avanti da 20 anni?

Non gli va bene la società che si è aggiudicata la gara d’appalto?

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