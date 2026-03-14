Prolungata l’allerta meteo, gli aggiornamenti di Arpal

Già a partire dalla notte si è verificato un peggioramento che sta interessando in queste ore la Liguria con piogge diffuse e moderate sul Centro-Ponente (registrati 75.4 mm in 3 h a Passo Ghimbegna – Comune di Ceriana) e venti di burrasca localmente rafficati dai quadranti sud-orientali. Registrate raffiche di 96,5 km/h a Monte Maure (Comune di Ventimiglia), 95,76 km/h a Tanadorso (Comune di Ronco Scrivia), 88,92 km/h a Monte Pennello (Comune di Genova). Lo sottolinea l’aggiornamento di Arpal Liguria che annuncia prolungamento dell’allerta meteo: sulle zone C ed E l’allerta gialla scatta alle 14 di oggi fino alle 8 di domani (sui bacini grandi di C l’allerta terminerà alle 12:00, sui grandi di D alle 14:00). Nel resto della regione è previsto: sulla zona A l’allerta rimane gialla su tutte le classi di bacino fino alle 23:59 di oggi. Su tutte le classi di bacino di B e D l’allerta idrologica diventerà arancione dalle 22:00 di questa sera fino alle 8:00 di domani, domenica 15 marzo, a cui seguirà una gialla fino alle 10:00 di domani (fino alle 14:00 sui bacini grandi di D).

Nel corso della giornata l’onda depressionaria entrerà in maniera decisa dalla Francia. L’ulteriore rinforzo della ventilazione porterà ancora precipitazioni diffuse e possibili temporali anche di forte intensità, in particolare nelle ore centrali della giornata e in serata sul settore centrale della regione. I fenomeni saranno in progressivo spostamento verso il levante nel corso della notte. Il lento spostamento della perturbazione potrà determinare fenomeni localmente persistenti ma non stazionari con conseguenti possibili danni puntuali.

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