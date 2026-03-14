Rigassificatore, Foscolo (Lega) e Vaccarezza (FI): “Una vittoria di tutti, c’è chi fa propaganda e chi porta i risultati”

Savona. Il rigassificatore resta a Piombino, il Governo ha inserito la proroga speciale in un decreto legge e sono in molti, i liguri, ad esprimere soddisfazione.

“Una vittoria di tutti. Il Governo Meloni, con un decreto entrato in vigore il 12 marzo, ha confermato che la nave rigassificatrice resta a Piombino e quindi non sarà spostata a Vado Ligure – dichiara il capogruppo regionale della Lega, Sara Foscolo – Si tratta di un risultato concreto ottenuto grazie al proficuo lavoro del presidente Marco Bucci, dell’attuale centrodestra ligure e della comunità del nostro territorio. In consiglio regionale ci eravamo già schierati contro l’inutile allarmismo lanciato dal Pd sul trasferimento della nave rigassificatrice in Liguria e il presidente Marco Bucci aveva chiarito ufficialmente, più volte, la sua contrarietà a ogni ipotesi di trasferimento nei nostri porti. Ricordo che, personalmente, avevo anche partecipato alla ‘catena umana’ sul litorale Savonese insieme a tanti sindaci, associazioni, categorie e semplici cittadini, contro il rigassificatore”.

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