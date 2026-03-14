Sampdoria, Lombardo: “Pareggiare non era facile, ho fatto più chilometri in panchina di quando giocavo”

Genova. Attilio Lombardo sorride appena seduto sulla poltrona della sala stampa e spiega che è per il punto preso dalla Sampdoria contro il Venezia capolista, ma con la consapevolezza che le cose devono migliorare: “Non era facile come esordio, avete visto tutti i valori del Venezia, struttura, fisicità, qualità tecnica. Sono contento del secondo tempo. Prendere un punto contro il Venezia che su 19 partite ne ha vinte 15 pareggiate 3 e persa una con le defezioni che avevamo, devo fare solo i complimenti ai ragazzi. Pareggiare non era facile, le mie paure all’inizio della partita erano tante e me le sono portate dietro nel secondo tempo. Ho fatto più chilometri di quanto giocavo, ma la reazione è stata determinante. Ci ho anche creduto a un certo punto, toccando ferro, di vincere, abbiamo fatto bene quando abbiamo conquistato la palla ma rifinito male sia nella parte finale dei passaggi sia al tiro potevamo fare meglio“.

Nel primo tempo la squadra era stata preparata per fare un blocco di 5-4 giocatori in fase di non possesso “ma non voleva dire che dovevamo abbassarci. Non volevamo far giocare loro all’interno del campo e isolarli sull’esterno, ma più prendevano campo più ci abbassavamo, poi abbiamo aggiustato le cose nel secondo tempo soprattutto nella forza di reazione e con il concetto che o si lotta tutti insieme o si farà fatica”.

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