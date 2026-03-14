Santo Stefano d’Aveto, inaugurata la nuova sala multimediale comunale

Santo Stefano d’Aveto. Questa mattina, a Santo Stefano d’Aveto, è stata inaugurata la nuova sala multimediale comunale, uno spazio dedicato alla comunità e alla promozione di iniziative culturali e sociali, intitolata a Roberto Pareti, già sindaco del Comune recentemente scomparso. Alla cerimonia hanno preso parte amministratori locali, cittadini e rappresentanti istituzionali.

La nuova sala multimediale nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale del paese, ospitando incontri, attività formative ed eventi aperti alla comunità.

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