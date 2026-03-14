Santo Stefano d’Aveto: nuova nevicata. Camogli: persiana vola in via Repubblica

Abbassamento delle temperature ed una salutare (per il turismo) nevicata in Val d’Aveto proseguita tutto il giorno con strade mantenute pulite dai mezzi entrati subito in funzione. Pioggia invece, ininterrotta come per altro previsto da Arpal, sul Golfo Paradiso in allerta arancione e in misura minore nel Tigullio in allerta gialla. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco di Rapallo per rami, teloni, transenne cadute; il caso più eclatante una persiana volata da una finestra delle centrale via della Repubblica a Camogli, ma senza danni. Nel Levante non si sono verificati allagamenti importanti. Conseguenza del maltempo il mancato arrivo di turisti per il fine settimana e diversi appuntamenti saltati per l’allerta.

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