Sciacchetrail, alle porte una nuova edizione: “Un evento che unisce”

Si avvicina una nuova edizione di Sciacchetrail, appuntamento podistico che porterà centinaia di runner a calcare i sentieri del Parco nazionale delle Cinque Terre ‘sconfinando’ – per chi intraprenderà il percorso da cento chilometri – anche in Val di Vara e a Biassa. Due le proposte per i runner, una da 47 km, con partenza da Monterosso la mattina di sabato 21 marzo; una, come detto, da centro chilometri (alla terza edizione), al via venerdì 20 marzo alle 22.00 da Riomaggiore. Attesi complessivamente circa quattrocento partecipanti, di circa venti diverse nazionalità. Se volete saperne di più, della manifestazione si è parlato stamani sulle frequenze di RLV – La Radio a colori, che a Info Weekend ha ospitato Daniele Moggia, presidente dell’Asd Polisportiva Cinque Terre e membro dell’organizzazione. “Un evento che unisce – ha sottolineato -, unisce anche i paesi delle Cinque Terre superando il campanilismo, è un filo rosso che percorre i territori”.

Ascolta l’intervista on-demand:

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