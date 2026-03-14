Sessanta chili di pesce fresco per la mensa “Ristoro degli Amici”: il dono solidale dopo la gara di pesca subacquea

Sessanta chili di pesce fresco sulle tavole della mensa “Ristoro degli Amici” di Sarzana, dove ogni giorno, grazie alla generosità di più enti e di numerosi volontari, pranzano gratuitamente decine di persone. La vicenda risale a sabato scorso, 7 marzo, quando le volontarie sarzanesi che si occupano della mensa – situata in Via dei Giardini, all’interno dell’antico palazzo vescovile – sono state contattate da Pier Vittorio Gatti, responsabile di una darsena alle foci del fiume Magra. Quel giorno era in programma una gara di pesca sportiva subacquea organizzata, in un contesto nazionale, dal Centro Sub “Alto Tirreno” di Marina di Massa. La competizione ha fruttato appunto una sessantina di chili di pesce fresco, di cui il regolamento agonistico impediva sia la vendita commerciale, sia il consumo diretto da parte dei sub impegnati nella manifestazione. A Gatti e alla moglie Giovanna è così venuta l’idea di chiamare Giovanna Petrelluzzi Rangoni, presidente del gruppo Volontarie Vincenziane di Sarzana. E a lei e alla sua collaboratrice Gabriella Costa, recatesi sul posto, non è parso vero di poter incrementare quanto offerto alla mensa con quei tanti pesci appena pescati, tra i quali orate e branzini.

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