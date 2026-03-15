Calcio/ Sammargheritese, vittoria contro il Canaletto e primo posto

Dall’ACD Sammargheritese 1903

Canaletto Sepor – Sammargheritese 1-2 Reti: 6º Sacco, 42º Tomè.

La Sammargheritese espugna il Tanca in una gara difficilissima e importantissima per il prosieguo del Campionato, conquistando la vetta della classifica in condivisione con il San Cipriano ed inguaiando un Canaletto in zona play out che comunque si è battuto fino alla fine con tenacia e orgoglio.

Arancioni in vantaggio già al 6º con Sacco e vicini in un paio di occasioni con Lusiani e Amandolesi.

Spezzini sempre comuqnue vivi con Santunione e compagni ma che agguantano il pari solo al 39º grazie al rigore trasformato da Smecca. Sammargheritese però che risponde subito e con determinazione passa nuovamente in vantaggio al 42º grazie alla rete di Tomè, la sua 16ª stagionale. Nella ripresa a nulla sono valsi i tentativi del Canaletto di trovare la rete, sbagliando troppo soprattutto negli ultimi 20 metri e cercando sempre la profondità con palle lunghe poco precise ed efficaci. Arancioni che comunque hanno retto con solidità difensiva e sfiorando il terzo@gol dalla distanza con Sacco, poi colpendo la traversa con il tiro a giro di Amandolesi è ancora in Tomè. Finisce così 1-2: con sacrificio e determinazione la Samm torna a casa con tre punti importantissimi e meritati ma soprattutto ritrovando la vetta della classifica.

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