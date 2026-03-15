Con l’Empoli è scontro salvezza: Lapadula può tornare in panchina, scetticismo per Mateju

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite che lo Spezia è già con la testa alla partita con l’Empoli. Due impegni in pochi giorni prima della sosta per le nazionali, che riconsegnerà la squadra di Donadoni al campionato nella sfida di Pasquetta contro la Carrarese. Martedì al Picco un vero e proprio scontro diretto con i toscani, che hanno appena cambiato allenatore e sono reduci da una rimonta importantissima in chiave classifica, contro il Mantova. “L’aspetto mentale conta più di tutti. Sono tante partite che non arriva la vittoria. Ho cercato di cambiare qualcosina perché questa squadra può giocare a 4 e può farlo anche bene. Non siamo partiti male a livello di approccio. La cosa più importante è vincere i duelli ed essere più cattivi dell’avversario”, ha detto nel post gara Fabio Caserta. “Siamo entrati spesso in area di rigore ma non abbiamo avuto la giusta fame. A fine primo tempo ho citato alla squadra la rimonta subita a Catanzaro. Da questa partita ci portiamo a casa la reazione del secondo tempo, anche per la prestazione. In Serie B, quando non puoi vincere non devi perdere. Ora ci aspetta un altro scontro diretto”.

Fondamentale per lo Spezia conquistare i tre punti, sia per scalare qualche posizione in classifica, sia per superare gli stessi toscani, che verrebbero appaiati ma sarebbero dietro per gli scontri diretti a sfavore. Ancora emergenza per Roberto Donadoni, che non avrà a disposizione Giuseppe Di Serio e Laurs Skjellerup, oltre che Ales Mateju, per cui le sensazioni non sono positive. In bilico per il rientro, il difensore ceco potrebbe saltare anche questa partita per poi provare a tornare per la trasferta di Castellammare. Difficile, in pochi giorni, ma lo Spezia ha bisogno di tutti.

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