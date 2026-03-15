‘Donna in salute’: 633 pazienti visitate nel primo fine settimana dell’open week end 2026

Genova. Si è concluso con un totale di 633 pazienti visitate il primo fine settimana di “Donna in Salute – Open Week-end 2026”. Nella sola domenica sono state processate 363 donne, di queste 198 saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti (90 per sospetti clinici di rilievo).

Anche oggi dunque grande afflusso di cittadini presso la Clinica di Chirurgia Senologica del Policlinico situata al piano terra del Padiglione 15 (ex IST), al punto che i professionisti che hanno reso possibile questa iniziativa hanno spontaneamente rinunciato alle due ore di pausa che teoricamente avrebbero dovuto dividere in due la giornata di sedute. Gli infermieri, coordinati da Elvira Tedesco (che già si era distinta durante l’emergenza Covid), gli oss e i 9 medici in turno hanno accolto tutte le persone che si sono presentate e hanno nuovamente saturato le sale d’attesa della struttura (alcuni spazi sono stati convertiti repentinamente ad attese per permettere a tutte di sedersi).

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