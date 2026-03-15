Lavagna: incidente in via Previati, ciclista 17enne ferito al cranio

Alle 18.40 in via Previati a Lavagna si è verificato un incidente in cui un ciclista diciassettenne ha riportato un trauma cranico. Sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Lavagna che hanno prestato le prime cure, trasportando poi il giovane in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna dove il paziente è stato sottoposto ad esami per confermare l’assenza di lesioni interne. In via Previati sono anche arrivati i carabinieri di Sestri Levante per ricostruire la dinamica dell’incidente, accertare eventuali responsabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it