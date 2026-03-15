Lerici celebra i cento anni dello Shelley & delle Palme. E il timone ritornerà al suo posto in terrazza

Lerici celebra il centenario dell’Hotel Shelley & delle Palme, storico punto di riferimento dell’ospitalità nel Golfo dei Poeti. Fondato nel 1926 e affacciato sulla baia, l’albergo ha attraversato generazioni, diventando non solo una struttura ricettiva, ma anche un luogo simbolo della vita sociale e turistica del territorio.

La cerimonia si terrà domenica 29 marzo sulla terrazza storica dell’hotel, dove saranno riuniti ospiti, famiglie e clienti storici. Il momento centrale sarà la ricollocazione del timone di nave che per decenni ha caratterizzato la terrazza e davanti al quale intere generazioni hanno scattato fotografie.

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