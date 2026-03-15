Martedì al “Barontini” un incontro per capire il mondo che cambia: “La Cina spiegata all’Occidente”

Mercoledì 18 marzo a Sarzana alle 21 nei locali del Centro Sociale “Anelito Barontini” in via Ronzano 1, sarà presentato il libro “La Cina spiegata all’Occidente”, con l’autore Pino Arlacchi (professore di sociologia ed ex vicesegretario generale Onu, presidente del Forum internazionale di criminologia e diritto penale con sede a Pechino) e con la presenza di Renato Toscano (responsabile esteri del Pci Liguria).

Coordina Pier Luigi Sommovigo, attivista Disarma.

Dal titolo dell’iniziativa si desume che sarà anche l’occasione per conoscere e discutere dei mutamenti del contesto globale, del rapporto tra potenze mondiali, tra ambizioni unilaterali e mutamenti degli equilibri politici ed economici tra Oriente e Occidente in relazione anche alla, pare ineluttabile, volontà da parte di alcuni Stati di risolvere i problemi esclusivamente con l’uso della forza e delle armi.

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