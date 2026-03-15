Rapallo: il vento non sa leggere e abbatte i nuovi giovani platani

Da Andrea Carannante, capogruppo consigliare in Rapallo

Le immagini parlano da sole. Lungo il Boate sono stati piantati da poco nuovi platani. È bastato il primo episodio di maltempo perché diversi alberi cedessero, alcuni arrivando perfino a cadere sopra le auto parcheggiate. Non è una questione estetica. È una questione di gestione e di responsabilità nelle scelte che riguardano la città. Quando si interviene sul verde pubblico, soprattutto in spazi frequentati e vicino alle strade, è evidente che l’amministrazione deve pretendere lavori fatti bene e controllare che tutto venga realizzato con criteri adeguati. Vedere alberi appena messi a dimora che cedono dopo poco tempo solleva inevitabilmente delle domande.

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