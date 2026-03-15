Serie D, Girone A (27^ giornata): Vado sfiora il sorpasso, Celle Varazze che botta! 6-1 della Biellese sulle civette, la Cairese risale

Serie D, Girone A. Finisce 0 a 0 il big match tra il Ligorna e il Vado. I genovesi rimangono a +1 sui rossoblù a sette giornate dal termine. Un pareggio a reti bianche che non rende giustizia a una partita ricca di occasioni ambo i lati. Pareggio risultato giusto per quanto visto in campo, ma i rossoblù possono mangiarsi le mani per un’occasione sprecata da Alfiero all’ultimo secondo. Sarebbe stato il colpo del sorpasso senza possibilità di appello almeno per una settimana. (Qui la cronaca).

Importante successo della Cairese. I gialloblù battono 2-0 il Derthona al Cesare Brin grazie a due goal nel secondo tempo. Al 75′ rete di Spatari e all’86’ il sigillo di Jebbar. La squadra di Floris esce dalla zona playout e al momento sarebbe salva. Un risultato che inguaia il Derthona del mister ligure Pietro Buttu. Nel post partita, il club genovese ha imposto il silenzio stampa. A Tortona è palpabile il malumore della piazza nei confronti di club ed allenatore. (Qui il resoconto della gara)

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