Una visita speciale per scoprire il dietro le quinte del Parco archeologico di Luni

Martedì 17 marzo alle 15 nuovo appuntamento con le visite speciali al Museo Nazionale e Parco Archeologico di Luni. L’iniziativa di questa settimana, in particolare, sarà dedicata agli interventi in corso per manutenere il vasto patrimonio archeologico del Parco. Un’occasione insolita per scoprire il lavoro quotidiano che permette la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica.

Accompagnati dalla direttrice del Parco, i partecipanti potranno conoscere da vicino le attività di manutenzione e cura del sito e ascolteranno direttamente dalla voce degli archeologi e restauratori del sito quali interventi sono necessari per preservare strutture e mosaici antichi.

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