Basket, importante successo della Landini Lerici

Vittoria al cardiopalma che potrebbe essere importantissima per la Gino Landini Lerici ai fini della permanenza in Serie C poiché riportata su una Teen Torino che aveva i suoi stessi punti in classifica. Lericini vincenti in particolare nel crescendo intrapreso nella seconda metà della gara, anche se il finale è stato alquanto problematico, alla fine vittoria di un punto firmato dal “top scorer” Scnyders (“vicetop” il sempre più emergente Maccari). “Si tratta di un campionato molto difficile – è al termine il commento di coach Marco Corsolini – per cui non possiamo essere perfetti, gioiamo per questi 2 punti, che potrebbero essere fondamentali e basta.

Questo il tabellino dal Palabiagini lericino…

Landini Lerici – Teen Torino 69-68

Parziali: 21-18 / 36-31 / 50-52.

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