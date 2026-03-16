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Sport

Basket, importante successo della Landini Lerici

Basket, importante successo della Landini Lerici

Landini Lerici

Vittoria al cardiopalma che potrebbe essere importantissima per la Gino Landini Lerici ai fini della permanenza in Serie C poiché riportata su una Teen Torino che aveva i suoi stessi punti in classifica. Lericini vincenti in particolare nel crescendo intrapreso nella seconda metà della gara, anche se il finale è stato alquanto problematico, alla fine vittoria di un punto firmato dal “top scorer” Scnyders (“vicetop” il sempre più emergente Maccari). “Si tratta di un campionato molto difficile – è al termine il commento di coach Marco Corsolini – per cui non possiamo essere perfetti, gioiamo per questi 2 punti, che potrebbero essere fondamentali e basta.

Questo il tabellino dal Palabiagini lericino…
Landini Lerici – Teen Torino 69-68
Parziali: 21-18 / 36-31 / 50-52.

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