Capitale della cultura: mercoledì la proclamazione, Sarzana spera

Cresce l’attesa a Sarzana in vista della proclamazione della Capitale italiana della cultura 2028. Mercoledì mattina alle 11, nella Sala Spadolini del Ministero dove si erano tenute le audizioni, sarà direttamente il ministro Alessandro Giuli a comunicare il nome della città che, oltre al prestigio della nomina, riceverà in dote anche un milione di euro per l’attuazione del programma. Sarzana sarà rappresentata dal sindaco Cristina Ponzanelli e dall’assessore alla cultura Giorgio Borrini che attenderanno insieme agli amministratori delle altre nove finaliste il nome della nuova capitale. Questa sarà nominata con apposita delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro che a sua volta recepisce i giudizi della giuria. Sarzana “l’Impavida” dovrà battere la concorrenza di Ancona, Anagni, Gravina di Puglia, Massa, Catania, Mirabella Eclano, Colle Val d’Elsa, Forlì e Tarquinia.

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