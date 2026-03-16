Fa il bagno in un torrente; prigioniero di un gorgo, liberato dai vigili del fuoco

Dal Centro Documentazione Foto Video – Comando Provinciale VVF Genova

Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono accorsi a San Carlo di Cese, in via Carpenara, per soccorrere un ragazzo che, facendo il bagno nel torrente, è stato colto dal rullo creato dal vortice d’acqua e non riusciva più ad uscirne. I Vigli del Fuoco sono intervenuti con la squadra di Multedo, il soccorso acquatico e i sommozzatori. Sono stati questi ultimi a trarlo in salvo, già in evidente ipotermia e consegnarlo alle cure del 118 che lo attendeva.

» leggi tutto su www.levantenews.it