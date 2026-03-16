Levanto, il 20 marzo la presentazione del romanzo “Dannati e condannati. Welcome to Sarajevo” di Giovanni Luigi Navicello

Il prossimo 20 marzo, alle 17, la sede di UniTre a Levanto ospiterà la presentazione del romanzo di Giovanni Luigi Navicello intitolato “Dannati e condannati. Welcome to Sarajevo”, edito da Cairo Editore. L’opera, pubblicata nel settembre 2023, ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui l’inserimento nella classifica di qualità de la Lettura del Corriere della Sera e la vittoria del Primo Premio per la narrativa edita alla 49° Edizione del Premio Letterario Casentino.

L’autore, nato a Milano nel 1970, vanta una lunga carriera letteraria che include racconti, poesie e romanzi come L’età ingiusta, quest’ultimo impreziosito dalla prefazione di Alda Merini. In questo suo ultimo lavoro, Navicello narra le vicende di Matteo Lovoci, un giovane pacifista di Villari che, nel 1994, si trova costretto ad affrontare la leva obbligatoria per non perdere la possibilità di entrare in polizia.

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