Ligorna, Conti esalta il gruppo dopo lo 0-0 contro il Vado : “Uno 0-0 estremamente bugiardo, i ragazzi non hanno mollato un centimetro”

Vado Ligure. Uno 0-0 intenso, combattuto e ricco di occasioni quello tra Vado e Ligorna, un risultato che lascia invariata la vetta della classifica con i genovesi ancora avanti di un punto. A fine partita il vice allenatore del Ligorna Stefano Conti, in panchina al posto dello squalificato Matteo Pastorino, analizza una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

“Sì, devo dire che l’hai proprio fotografata in pieno. Forse è una partita che dal primo all’ultimo minuto abbiamo cercato di interpretarla per quella che è nelle nostre corde, quindi giocare il pallone”.

» leggi tutto su www.ivg.it