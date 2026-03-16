Ligorna sempre in testa in Serie D, Saracco: “Tutta Genova simpatizza per noi. Oggi il giorno più bello della mia presidenza”

0-0 tra Ligorna e Vado e tutto invariato in classifica. Lo scontro diretto non avvicina i genovesi al titolo né ribalta il campionato, ma si rimane con il +1 della formazione di mister Pastorino. Il risultato ha tradito le occasioni viste in campo, che sono state diverse. Il primo tempo è di lotta con due grandi opportunità, una per parte. Il primo brivido del match è il palo di Vuthaj, gran tiro a giro su cui Bellocci non riesce ad arrivare. La riposta vadese con Ciccone che sgasa, va sul fondo e mette al centro per Abonckelet. Colpo a botta sicura sul primo palo parato da Rodriguez. Anche nella ripresa due chance clamorose per parte: Vuthaj per il Ligorna dopo un contropiede e Alfiero per il Vado ha mancato il gol da due passi. Come detto quindi in classifica non cambia nulla: Ligorna 60 e Vado 59. Qui il resoconto minuto per minuto del match.

Nel post partita è intervenuto il presidente Alberto Saracco che ha commentato così la partita: “La squadra ha approcciato bene, significa che la partita è stata preparata nel modo corretto. Contro una squadra forte e con individualità importanti come il Vado questo era l’unico modo per non subire la gara. È stata una partita tirata, il gol poteva arrivare fino all’ultimo secondo. Soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa, abbiamo avuto le nostre occasioni. Siamo venuti in casa di una squadra forte e abbiamo detto la nostra“.

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