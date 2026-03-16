Ligorna sempre in testa, Saracco: “Tutta Genova simpatizza per noi. Oggi il giorno più bello della mia presidenza”

0-0 tra Ligorna e Vado e tutto invariato in classifica. Lo scontro diretto non avvicina i genovesi al titolo né ribalta il campionato, ma si rimane con il +1 della formazione di mister Pastorino. E dunque può festeggiare il presidente Alberto Saracco che aveva già parlato nel pre-partita e che è intervenuto anche nel dopo gara.

Il commento sulla partita: “La squadra ha approcciato bene, significa che la partita è stata preparata nel modo corretto. Contro una squadra forte e con individualità importanti come il Vado questo era l’unico modo per non subire la gara. È stata una partita tirata, il gol poteva arrivare fino all’ultimo secondo. Soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa, abbiamo avuto le nostre occasioni. Siamo venuti in casa di una squadra forte e abbiamo detto la nostra“.

Primo posto inatteso, ma si sta cominciando la preparazione all’eventuale Serie C come afferma Saracco: “Visto che all’inizio pochi credevano in noi, me la sto godendo come una favola. Nel mentre stiamo cercando di capire se dovesse esserci il salto in Serie C come poterlo gestire, ma abbiamo le idee abbastanza chiare“. Il passaggio in terza serie permetterebbe anche il passaggio di stadio, con il trasferimento alla Sciorba. Per una squadra che punta molto sugli esterni, e che ultimamente sta faticando in casa, sarebbe un grande vantaggio: “In realtà prima delle ultime tre partite le avevamo vinte tutte in casa. Però è vero che con noi tante squadre cercano di difendersi e quindi ci sono ancora meno spazi. Probabilmente la Sciorba ci darebbe dei vantaggi, ma ora dobbiamo adattarci“.

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