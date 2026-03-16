Nave Italia, primo incontro delle associazioni protagoniste della campagna 2026

Genova. Si è svolto questa mattina presso gli spazi del Genova Blue District il primo incontro tra le 22 associazioni selezionate per partecipare alla campagna 2026 della Fondazione Tender to Nave Italia in partenza il 20 aprile da La Spezia.

Ventidue realtà tra fondazioni, istituti scolastici, università, enti e associazioni provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Marche, Lazio, Piemonte, Toscana, Val D’Aosta e Liguria si sono riunite per avviare insieme la Fase 1 del Metodo Nave Italia, quella di preparazione e di definizione obiettivi.

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