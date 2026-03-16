Rapallo: un Consiglio dedicato alla sanità e al futuro dell’ospedale

Il Consiglio comunale di Rapallo ha approvato all’unanimità una mozione di sentimento sul futuro della sanità e dell’ospedale “Montallegro”. A presentarla i consiglieri opposizione Francesco Angiolani, Andrea Annichiarico, Pier Giorgio Brigati, Andrea Carannante, Gaia Mainieri. Ad illustrarla il proponente Francesco Angiolani che, tra l’altro, ha ricordato come la Tac costata mezzo milione non funziona per mancanza di tecnici che la sappiano usare; l’apparecchiatura per la mammografia è guasta, che il dottor ed ex consigliere Salvatore Alongi, che conosceva la materia si è dimesso, che il servizio diurno della Casa di comunità ha un orario diurno incerto. Ha detto che il Comune deve intervenire con forza: chiedere la riunione della Conferenza dei sindaci e di un consiglio comunale straordinario con i vertici dell’Asl4 per spiegare cosa sarà dell’ospedale. Sul tema è intervenuto Pier Giorgio Brigati che ha spiegato come l’ospedale perda continui colpi. Gaia Mainieri ha ricordato come a Rapallo vi siano 16 medici di famiglia e tre pediatri, ma dove 3.000 cittadini sono senza medico di base. Eugenio Brasey, al suo esordio come capogruppo, ha detto che l’ospedale di Rapallo esiste grazie a Forza Italia; spiegando che tutto sommato i cittadini sono contenti della sanità locale. Ciò ha scatenato Pier Giorgio Brigati (al secondo intervento) che ha contestato con calore quanto dichiarato da Brasey, corretto anche da Angiolani per quanto riguarda il numero per accedere alla Casa di comunità inaugurata a dicembre che è il 116-117.

Il sindaco Elisabetta Ricci ha dichiarato che anche dopo le dimissioni di Salvatore Alongi le pratiche afferenti alla sanità vengono seguite con scrupolo e rigore. Ha ricordato i servizi erogati. Ha detto che sarà convocato il Consiglio comunale straordinario invitando i vertici dell’Asl 4 ad intervenire. Il presidente del Consiglio Mentore Campodonico ha sottolineato come già in passato siano venuti a riferire in Consiglio sulla materia gli assessori regionali Montaldo e Viale e i direttori di Asl-4.

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