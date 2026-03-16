Serie D, Celle Varazze: domani colloquio con Pisano, ma idea Boschetto concretissima

Celle Ligure. Sono momenti concitati in casa Celle Varazze, che sta ragionando sulla guida tecnica dopo pesante 6-1 subito sul campo della Biellese e i risultati negativi che hanno complicato la classifica. I recenti tam-tam stanno avendo maggiori delucidazioni nelle ultime ore.

Pare che domani ci sarà un incontro tra il club e mister Mario Pisano, che andranno a colloquio per discutere della questione. Il tecnico andorese ha portato in Serie D i varazzini per la prima volta nella loro storia e durante la stagione ha ricevuto vicinanza anche nei momenti difficili. Ma in giornata sembra essersi scaldata molto la pista che porta a Riccardo Boschetto, l’ex allenatore della Cairese anch’esso protagonista di una promozione in quarta serie (che i gialloblù non toccavano da trentatre anni).

» leggi tutto su www.ivg.it