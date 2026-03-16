Si è inceppato il Lerici Sport, terzo ko consecutivo per i ‘coccodrilli’

Terza sconfitta consecutiva del Lerici Sport, stavolta alla “Cascione” di Imperia, a opera della Rari Nantes Imperia che si impone per 16-14. E dire che i “Coccodrilli” conducevano per 5-1, poi qualcosa s’è rotto, l’assenza di Giusti e soprattutto la “brutalità” buscata da Bonicelli (con espulsione per un tempo più rigore contro) hanno fatto il resto: ne deriva l’attuale sesta posizione in classifica dei rossoblu nel Girone 1 della Sere B maschile di pallanuoto. Gli altri risultati in quella che era la 13.a giornata…Club Nautico Marina di Carrara-San Giorgio Genova 9-12, Aquatica Torino-Varese Olona 11-8, Livorno Aquatics-Aragno 13-12 e Locatelli-Rapallo Nuoto 11-7.

Classifica: San Giorgio 34, Locatelli 29, Aquatica Torino 24, RN Imperia 57 20, Marina Carrara 19, Lerici Sport 18, Aragno 16, Livorno Aquatics 14, Rapallo Nuoto 12, Varese Olona 3.

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